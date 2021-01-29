AFAD'ın zorlu kış mesaisi sürüyor - Son Dakika

AFAD'ın zorlu kış mesaisi sürüyor

29.01.2021 13:27
AFAD'ın zorlu kış mesaisi sürüyor, System.String[]

Yurdun büyük kesiminde kar yağışları devam ediyor.

Yurdun büyük kesiminde kar yağışları devam ediyor. Osmaniye'de şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına bıraktı. Köylerde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına AFAD yetişti.

Saatler süren arama çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

.JANDARMA KAPANAN YOLLARI AÇIYOR

Muş- Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere geçit vermedi. Bölgede özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücüleri yola devam etmemeleri konusunda uyardı.

KAPANAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILIYOR

Antalya'da ise Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları temizlemek için çalışma başlattı. Kapanan yollar iş makineleriyle açılarak tekrar ulaşıma elverişli hale getirildi.

(İHA)

Osmaniye, Jandarma, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD'ın zorlu kış mesaisi sürüyor - Son Dakika


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