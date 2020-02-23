AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - Son Dakika

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AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
6 saat önce
AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.53'teki depremin derinliği 5.22 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA
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