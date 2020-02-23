AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - Son Dakika

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 saat önce

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu., System.String[]

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.53'teki depremin derinliği 5.22 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA

Deprem, AFAD, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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