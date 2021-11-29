AFAD: İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.