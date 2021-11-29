Ülke Genelindeki Olumsuz Hava Koşulları Hk. (29.11.2021, saat 20.30 itibarıyla) - Son Dakika

İSTANBUL

29. 12. 2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 1517'e yakın ihbar alındığı bildirilmiştir.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir.

112 Sagˆlık Komuta Merkezinden I·stanbul AFAD Müdürlügˆüne iletilen bilgi çerçevesinde, yas¸anan olumsuzluklar nedeniyle 38 vatandas¸ımızın yaralandıgˆı ve 4 vatandas¸ımızın hayatını kaybettigˆi bilgisi alınmıs¸tır.

Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde I·stanbul AFAD Müdürlügˆü ekipleri teyakkuz halindedir.

BURSA

26-29. 12. 2021 tarihleri arasında meydana gelen s¸iddetli rüzgar nedeniyle 38 agˆaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana gelmis¸tir. Meydana gelen olaylarda an itibariyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadıgˆı bilgisi alınmıs¸tır.

BOLU

29. 12. 2021 tarihinde meydana gelen s¸iddetli rüzgar nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana gelmis¸ olup an itibariyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadıgˆı bilgisi alınmıs¸tır.

TEKI·RDAGˆ

29. 12. 2021 tarihleri arasında meydana gelen s¸iddetli rüzgar nedeniyle 1 agˆaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmis¸tir. Meydana gelen olaylarda an itibariyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadıgˆı bilgisi alınmıs¸tır.

YALOVA

28-29. 12. 2021 tarihleri arasında meydana gelen s¸iddetli rüzgar nedeniyle 3 agˆaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmis¸tir. Meydana gelen olaylarda an itibariyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadıgˆı bilgisi alınmıs¸tır.

Gelis¸meler takip edilmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği