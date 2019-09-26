Son Dakika Haberleri: AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı...
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AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı...

1 saat önce

AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

AFAD:

AFAD: " İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."

İstanbul, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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