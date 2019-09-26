AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı...
1 saat önce
AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:12 Kaynak: AA
AFAD: " İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı