AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı - Son Dakika

AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı

04.11.2020 23:10
AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

AFAD'dan, İzmir depremine ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 1944 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 999'u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYORAçıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadı'nda 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75'inci Yıl Parkı 50, Tepekule Mahallesi'nde 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bib 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"Bölgede devam eden iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplam 8 bin 74 personel ve 1182 araç ile yürütülmektedir" denilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 910, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1166 personel görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Sahil Gu¨venlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; meydana gelen deprem sonrası 26 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Gu¨venlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 26 tekneden 19'unun su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40'ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile çalışmalarına devam etmektedir. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülmektedir."Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park'ta bulunan 11 bin 500 metrekara kapalı alana sahip deponun, 150 personel ile faaliyete geçirildiği kayededilerek, "Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 9 bin 303 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 4 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 259 iş makinesi ve 302 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir" denildi. DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 29 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİÇalışmalarda kullanılmak u¨zere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı açıklamada yer aldı. AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA YAPILACAK YARDIMLAR

Açıklamada ayrıca, yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacağı, İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağı, Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre ise Valilik tarafından yardım yapılacağı aktarıldı.


112 Acil, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı - Son Dakika


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