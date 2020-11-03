AFAD: "İzmir'deki depremde 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

AFAD: "İzmir'deki depremde 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

03.11.2020 21:33
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 20.50 itibarıyla, 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam bin 621 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) depremde 111 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bin 35 kişiden 898'si taburcu edildiğinin bilgisi verildi. Ayrıca 137 kişinin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

(İHA)

AFAD: İzmir'deki depremde 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

112 Acil, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: 'İzmir'deki depremde 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir' - Son Dakika


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