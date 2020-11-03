AFAD: "İzmir'deki depremde 98 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

AFAD: "İzmir'deki depremde 98 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"
03.11.2020 07:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.50 itibarıyla, 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam 1385 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) depremde 98 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildiğinin bilgisi verildi. Ayrıca 147 kişinin tedavisi devam edildiği aktarıldı.
(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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