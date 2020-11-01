AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 60, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi. - Son Dakika

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 60, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.
01.11.2020 17:13
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 60, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 60, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.
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