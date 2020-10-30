AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı. - Son Dakika

AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.
30.10.2020 23:15
AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.
AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.
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