AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı. - Son Dakika

AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.

30.10.2020 23:15
AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı., System.String[]

AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.

AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.

İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı. - Son Dakika


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