AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
30.10.2020 19:25
AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Son Dakika Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada