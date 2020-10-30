AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. - Son Dakika

AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

30.10.2020 22:17
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı., System.String[]

AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. - Son Dakika


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