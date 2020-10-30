AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.
30.10.2020 22:17
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.
Son Dakika Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber Hatay ve Sivas'ta meydana gelen kazalarda can pazarı yaşandı: 5 ölü, 6 yaralı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 607'ye yükseldi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında