AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 799'a yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 25'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 277 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada biri boğulma nedeniyle olmak üzere 20 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği, İzmir'de 738, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 799 kişinin yaralandığı bildirildi.