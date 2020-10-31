AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi. - Son Dakika

AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi.
31.10.2020 00:13
AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi.
AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi.
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