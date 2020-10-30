AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.

30.10.2020 17:59
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi., System.String[]

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.

İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika


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