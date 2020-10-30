AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.
30.10.2020 17:59
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.
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