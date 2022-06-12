AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor

12.06.2022 10:46
AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin, yoğun yağış nedeniyle taşmasının ardından AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri, bölgede kayıp kişilerin olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, yağışta dereye sürüklenen araçları da kontrol ederek tedbir amaçlı arama yapıyor.

Tatlar'da bir kişi aranıyor

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı." dedi.

Çataklı, "Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan aynı bölgede sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki servis şoförü İlkay Yiğit'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor
AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor
AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor
YORUMLAR
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Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi
Kaynak: AA

Altındağ, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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