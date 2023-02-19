AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı" - Son Dakika
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı"

19.02.2023 13:48

- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların 6 bini geçtiğini belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, "3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında...

- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı"

ANKARA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların 6 bini geçtiğini belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, "3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında olanlar 436 ve 5 ile 6 arasındaki büyüklükteki sarsıntılar 40 adet olarak ölçüldü" dedi.

AFAD Genel Merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar basın toplantısı gerçekleştirdi. 6 Şubatta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremlerin sıra dışı olduğunu dile getiren Tatar, "Şu ana kadar her iki depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçmiş durumda. Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında olanlar 436 ve 5 ile 6 arasındaki büyüklükteki sarsıntılar 40 adet olarak ölçüldü. Bunun dışında bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Baktığınızda 5 ile 6 adet artçı sayısı son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve Düzce'deki depremlere denk geliyor. Dün de Göksun merkezli 5,1 büyüklüğünde artçı meydana geldi. Bu durum yöredeki travma içinde olan vatandaşları tedirgin ediyor. Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam edecek. Artçı sarsıntıların büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Bundan dolayı hasarlı binalardan uzak durulması ve hasarlı binalara girilmemesi son derece önem taşıyor. AFAD'ta Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinde yılda ortalama 24 bin civarında deprem ölçümü yapıyoruz. Fakat şu ana kadar olan artçı sayısına baktığımızda yıl içinde 4 ay içinde kaydettiğimiz sayıyı geçen 13 gün içinde kaydettik. Kaba şekilde hesaplandığında ger 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddet aşırı olarak değerlendirilir"

Yaşanan iki depremin şiddetinin aşırı ve yoğun olarak değerlendirildiğini aktaran Tatar, "Biz depremi bir büyüklüğü ile ve oluşturduğu şiddetle ölçüyoruz. Şiddet ölçüsüne baktığımızda en büyük ölçü 12'dir. Bu yaşadığımız 7,7'lik depremin şiddeti 11'dir. Bu şiddet aşırı olarak değerlendirilir. Daha sonrasında oluşan 7,6 büyüklüğündeki depremin şiddeti ise yoğun olarak değerlendirilen 10 şiddetine karşılık gelmektedir" diye konuştu.

Deprem sonrası açığa çıkan enerjinin Haiti'de gerçekleşen deprem ile kıyaslandığında 15 kat fazla olduğunu belirten Tatar, şu ifadelere yer verdi:

"Depremler sonucunda ortaya çıkan enerji miktarı 30 katrilyon joule kadar çıkmış durumda. Kabaca kıyaslayacak olursak bir atom bombasının enerjisi 15 trilyonken bu depremlerin değeri 30 katrilyona kadar çıkıyor. Yine 7 büyüklüğünde meydana gelen ve yıkıcı etkisini gösteren Haiti depreminde ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü de 2.1 katrilyon joule olarak hesaplanmış durumda. Özellikle sosyal medyada sıklıkla paylaşılan görüntülerden bir tanesi deprem sırasında gökyüzünde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir. 8-9 kilometre derinlikte yer kabuğu bir fay boyunca kırılıyor ve bu kırılma sürtünme düzlemi boyunca ilerliyor. Bu kadar büyük sürtünme etkisi ile bu fayın kırıldığı hat boyunca şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer ışık kütlesinin oluşması doğaldır.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar: 'Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı' - Son Dakika

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