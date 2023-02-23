Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi

23.02.2023 22:42
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir ilçenin daha afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Tatar, "Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayatı etkileyen afet bölgesi' olarak ilan edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran 2 büyük depremle ilgili son gelişmeleri açıkladı. AFAD Başkanlığı'nda depremlere ilişkin verileri aktaran Tatar, gelecek günlerde büyük dereceli artçı sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Tüm depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını 17 gün içerisinde kaydettik. Yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Birçoğu da hissedilecek derecede. Önümüzdeki günlerde de 5 üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz" dedi.

"SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİ DE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"

Söz konusu iller harici, deprem bölgesine yakın bazı illerde de hasarların oluştuğunu belirten Tarar, "Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Çünkü her hangi bir artçı sarsıntıda yıkılma riski var. Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Niğde, Sivas Gürün, Kayseri'nin bazı ilçelerinde hasarlı binaların olduğuna dair bilgiler var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayatı etkileyen afet bölgesi' olarak ilan edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNALAR

İnşaat halindeki binalarla ilgili izlenecek süreç hakkında da konuşa Tatar, "Tamamlanmamış, inşaat halindeki binalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tanımlanmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporla bu binaların durumu netleşecek" dedi.

"510'A YAKIN FARKLI ARAŞTIRMACI SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tatar, "Sahada çok sayıda araştırmacı çalışma yürütüyor. Birbirinden farklı 109 proje kapsamında, 59 farklı kurumdan 510'a yakın farklı araştırmacı sahada görev yapıyor. Diğer kurumlardakilerle birlikte ise bu sayı 700 civarında" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı

Kahramanmaraş, Deprem, Tatar, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:16 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna çok konuşulacak yanıt
00:07 Koray Aydın "99 depreminde yağma olmadı" dedi, sunucu gazete küpürlerini göstermek isteyince zor anlar yaşadı
23:46 UEFA maçında skandal! Taraftar sahaya atlayıp kaleciye saldırdı, sonrası daha da ilginç
11:52 Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete geçti! 8 il risk altında
23:26 Defne Belediye Başkanı canlı yayında çadır eksikliğine isyan etti: Bittik ya, artık yeter!
23:15 Taraftar panikte! Enner Valencia transferi için resmi açıklama: Kadromuzda istiyoruz
23:08 'Fıs Fıs İsmail' lakaplı Süleyman Yağcı video çekip seçimler için çağrı yaptı: Felaket olur
22:49 Uğur Dündar'dan dikkat çeken Ali Koç paylaşımı! Destek veren de var tepki gösteren de
18:08 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi
22:39 Cübbeli Ahmet Hoca, Yeni Çamoluk Otomotiv üzerinden Mustafa Karataş'a verip veriştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 00:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement