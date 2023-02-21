Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 3 depremin toplam artçı sayısı 7 bin 242 - Son Dakika
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Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 3 depremin toplam artçı sayısı 7 bin 242

21.02.2023 20:09

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 3 depremin toplam artçı sayısı 7 bin 242AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay Defne'de 6.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 3 depremin toplam artçı sayısı 7 bin 242

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay Defne'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 116 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "3 depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen toplam artçı deprem sayısı, 7 bin 242" dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tatar, Hatay'ın Defne ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin, bağımsız deprem olduğunu belirterek "Bu deprem Antakya'nın güneyinde bizim 'Antakya fayı' diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Büyüklüğü 6.4. Bu büyüklükteki ana depremden sonra ise en büyüğü 5.8 olmak üzere şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. 3 depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen toplam artçı deprem sayısı 7 bin 242. Bu artçı sarsıntıların 41 tanesi 5 ile 6 arası büyüklükte, 450 tanesi ise 4 ile 5 arası büyüklükte" diye konuştu.

'TSUNAMİ UYARISI RUTİN'Artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret eden Tatar, "Vatandaşlarımız bu tip binalardan uzak durmalı. Bunun yanı sıra dünkü depremden sonra bu tip ikinci afet risklerini gördük. Kimi yerleşim alanlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Son 16 günde yaşadığımız depremler sonrasında bir tsunami uyarısı da yaptık. Bu son derece rutin bir uyarı. Kıyıdan 100 kilometre içeride karada meydana gelen belli büyüklükteki depremlerde bu uyarıyı yapmak zorundayız. Dün yaklaşık 2 saate yakın bir süre bu uyarı açık kaldı; ancak böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca bu uyarıyı kaldırmış olduk" dedi.

Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini de vurguladı.

Görüntü dökümü:

- Orhan Tatar'ın açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA
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