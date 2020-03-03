AFAD kampüsü yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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AFAD kampüsü yeni yerinde hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, yapımı tamamlanan kampüste hizmet vermeye başladı.

AFAD kampüsü yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, yapımı tamamlanan kampüste hizmet vermeye başladı.

2016'da Necip Fazıl Şehir Hastanesinin yanında yapımına başlanan İl AFAD Kampüsü, Karacasu Mamaraş Mahallesi'ndeki yeni yerinde faaliyetlerine başladı.

Kampüs, ana hizmet binası, arama kurtarma ve kademe, eğitim ve sosyal tesis, spor tesisleri ve enerji binası olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Yaklaşık 16000 metrekare kapalı 85000 metrekare açık alanı bulunan kampüste, 2 helikopter pisti ve açık spor kompleksleri bulunuyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun, AA muhabirine, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren AFAD'ın kampüs olarak yapılan yeni binasında hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Coşkun, "Yeni binamızda, arama kurtarma ve müdahale, eğitim ve afet yönetimi konularında halkımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam edilecektir." dedi.

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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