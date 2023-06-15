AFAD, Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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AFAD, Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı

15.06.2023 12:47

AFAD, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon'un Maçka ilçesinden geçen Trabzon- Gümüşhane kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu; hoparlörle 'dereden uzak durun' anonsları yapıldı

EKİPLER YOLU YENİDEN AÇTI

Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için kara yolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu; hoparlörle 'dereden uzak durun' anonsları yapıldı

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Bu arada AFAD da turuncu kod ile uyarıda bulundu. AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi. Bölgede hoparlörle 'dereden uzak durun' anonsları yapıldı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu; hoparlörle 'dereden uzak durun' anonsları yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AFAD, Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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