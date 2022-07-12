AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Batı Karadeniz 'de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Kastamonu'da kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır' - Son Dakika

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