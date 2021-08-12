Üye Girişi
AFAD: "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika

AFAD: "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti"

12.08.2021 07:18
AFAD:

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili,"Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili,"Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kastamonu'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ettiğinin bilgisi verilen açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü aktarılan açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.

il bazında görev yapan personel ve araç sayılar

Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiğinin bilgisi verildi.

Açıklamada, Türk Kızılay'ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

Tahliye çalışmaları

Açıklamada, "Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır. Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. - ANKARA

Kastamonu, Sinop, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: 'Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea 00:51 UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor 00:04 Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor PSG'nin 23:30 PSG'nin "Ankara Messi" paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 22:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna yanıt: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir Örgütten kaçarak teslim olan PKK'lı dağın karanlık yüzünü anlattı: Kadınlara tecavüz ederek hamile bırakıyorlar 21:31 Örgütten kaçarak teslim olan PKK'lı dağın karanlık yüzünü anlattı: Kadınlara tecavüz ederek hamile bırakıyorlar Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi 20:14 Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti 19:39 Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı

Son Dakika Haberleri
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
18:30 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
18:28 Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
18:23 Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
17:58 Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
Selin vurduğu Bozkurt'tan yeni görüntüler! Felaketin büyüklüğü fotoğraf karelerine yansıdı Selin vurduğu Bozkurt'tan yeni görüntüler! Felaketin büyüklüğü fotoğraf karelerine yansıdı         
01:10
Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağış iade edildi         
00:33
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi         
21:40
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:32
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 07:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement