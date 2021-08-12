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AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp - Son Dakika
BBC

AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp

12.08.2021 07:30
AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp, System.String[]

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve su baskınları oldu. AFAD, Kastamonu'da sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın'da ise bir kişi hala kayıp.

AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı aşırı yağışlar sonucunda Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiğini bildirdi.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayancık Devlet Hastanesi de bölge de tahliye edilen yerler arasında.

Ayrıca AFAD, Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta da Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediğini aktardı.

Bazı alanlarda su yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığını ve yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Haber alınmayan yerler mevcut" dedi.

Yetkililer yağışların bugün 18.00 sularında etkisini yitireceği yönünde beklentinin olduğunu açıkladı.

En az bir kişi kayıp

Bartın'da aşırı yağışlar ve sel nedeniyle heyelan meydana geldi, ilde bir kişi selde kayboldu.

Bartın Valisi Sinan Güner, " Kumluca beldesi yakınlarında evi yıkılan bir kadın selde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor" dedi. Kaybolan kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bartın- Karabük yolunda sel nedeniyle çökme oldu, İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişinin etkilendiğini, 8'inin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, hastaneye kaldırılmak istemeyen beş kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildiğini duyurdu.

Bartın Belediyesi'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşlar uyarıldı:

"Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle duyurulur."

Sinop'ta dün akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

DHA'nın haberine göre Sinop'ta Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken birçok ev hasar gördü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. Kentte iki kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle iki otomobil toprak altında kaldı.

'HES ile ilgili problem yok'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pakdemirli, "Meteorolojik olarak baktığımızda belki 50-100 yılda yaşanmayan afetle karşı karşıyayız. HES ile ilgili problem yok" derken, Dönmez ise "Kastamonu, Sinop ve Bartın şehirlerimizde aşırı sel felaketi ile etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun. Aşırı yağışlar nedeniyle kesintiler var. Bir kısmı hasar bir kısmı tedbir amaçlı kesintiler oluştu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapacağız

31 Temmuz'daki selde zarar gören Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ni ziyareti sırasında Karadeniz Bölgesi'ndeki sellere de değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Karadeniz'de de bir sel felaketi oldu. Grup başkan vekilimiz ve milletvekili arkadaşlarımız orada. Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapacağız. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp
AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp
AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp

Kastamonu, Karadeniz, Bartın, Sel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AFAD: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi hala kayıp - Son Dakika Dünya

BBC

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