AFAD: "Kıbrıs'ta yaşanan patlamada kimyasal risk yok"
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KKTC'nin Taşkent köyü yakınına düşen Rus yapımı S-200 füzesinin etrafında incelemelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kimyasal risk tespit edilmediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
KKTC'nin Taşkent
köyü yakınına düşen Rus yapımı S-200 füzesinin etrafında incelemelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ekipleri, kimyasal risk tespit edilmediğini açıkladı. KKTC'nin Taşkent köyü yakınlarına dün gece geç saatlerde füze düştü. Olayla ilgili Türkiye
'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Rus yapımı S-200 füzesinin düştüğü bölgelerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde herhangi bir kimyasal risk tespit edilmediği açıklandı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen AFAD ekibi, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)
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