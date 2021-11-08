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AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı - Son Dakika

AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı

08.11.2021 21:22
AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, Konya, Meram, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı - Son Dakika


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