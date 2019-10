AFAD Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kars Valisi Başkanlığı'nda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı.



Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü GAMER Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu olarak bugünkü toplantımızda ilimizde meydana gelecek olası bir deprem ve afetin diğer türlerine karşı hazırlıklı olabilme adına yaptığımız çalışmaları gözden geçireceğiz. Müdahale ve hareket kabiliyetlerimiz ile varsa eksiklerimizi tespit ederek Afetlere Daha Hazır Bir Kars için gereken çalışmalarımızı ele alıp değerlendireceğiz" dedi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tüm ülkemize ve bizlere deprem ve afetler konusunun hafife alınmayacağını bir kez daha gösterdi. Bu bakımdan toplantımızın önemini bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum diyen Öksüz, "Yurdumuz doğal afetler yönünden oldukça riskli bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizin yüzde 92sinin deprem kuşağında ve nüfusumuzun yüzde 95inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı afetler yaşandığı gibi, gelecekte de meydana gelebilecek afetlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riskimiz her zamanki mevcudiyetini korumaktadır. Bu yüzden tüm ülke genelinde olduğu gibi Kars olarak ta doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak durumundayız. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu olarak bizim görevimiz, olası bir deprem ve afet sonrası oluşturulan hizmet gruplarının seri bir müdahale ile afetin etkilerini en aza indirmektir. Tabii deprem ve afetler konusunda bir hususu da belirtmek istiyorum, deprem ve afet sadece devletin işi değildir. Deprem ve afetler konusu, toplumumuzun tamamını ilgilendiren bir husus olup; bu konuda devlet olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak bizler gibi tüm paydaş ve vatandaşlarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumluluk bilincinde hareket etmesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.



Kars'ta yaşanabilecek her türlü ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale sistem ve kapasitemizi gösteren Kars Afet Müdahale Planımız ve buna bağlı 26 hizmet grup planı hazırlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Türker Öksüz, "Planının uygulanabilirliğinin test edilmesi, hizmet grupları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, varsa eksikliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla her yıl çeşitli eğitim ve tatbikatlar düzenlenmekteyiz. Bu amaçla 6 Ağustos 2019 tarihinde tüm hizmet guruplarının katılımı ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı Uygulaması ve akabinde Kars İntikal ve Toplanma Tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Dileğimiz, ilimizde deprem başta olmak üzere herhangi bir afetin meydana gelmemesidir. Ancak deprem ve afetler konusunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu olarak bizim görevimiz, olası bir deprem ve afet sonrası oluşturulan hizmet gruplarının seri bir müdahale ile afetin etkilerini en aza indirmektir. Malumlarınız 2019 yılı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından afetlere hazırlık yılı olarak ilan edilmişti. Bu bakımdan her ay bir afet konusu tema alınarak çeşitli faaliyetler, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapılmakta ve bu kapsamda 2019 Ekim ayının teması da "Toplanma Alanları" olarak belirlenmiştir. Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezlerinin hazır olmasına kadar geçecek süre içerisinde sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alan olarak tanımladığımız toplanma alanları ile ilgili olarak 10 merkezde olmak üzere il genelinde toplam 20 adet toplanma merkezimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu alanlar, afet yönetimi karar destek sistemlerine (AYDES) işlenerek e-devlet üzerinden vatandaşlar tarafından sorgulanabilir hale getirilmiştir. Bunların tanıtımını da biraz sonra yapılacak sunumlarla görmüş olacağız" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hayata geçirilen afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemeler masaya yatırıldı. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.



Toplantıya Vali Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AFAD Müdürü Oktay Ayğan, kurum ve daire amirleri ile STK'lar katıldı. - KARS