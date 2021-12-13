AFAD, kopan kaya parçalarının hasara yol açtığı Beypazarı'nda inceleme yaptı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri, yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçalarının bazı evlere zarar verdiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Özkan, yaptığı açıklamada, "Heyet geldi, incelemelerini yaptı. Heyetin alanla ve kayalarla ilgili yazısını bekliyoruz. Evlerini boşaltan vatandaşlar, geri dönmek istiyorlar. Alanda yapılacak çalışma ya da tel örgü sonrasında evlere dönülebilir mi, bunu araştırıyoruz." dedi.

Kış aylarında vatandaşların sıkıntı çekmesini istemediklerini dile getiren Özkan, "Mahallelimizin yanındayız. Burada bir vatandaşımızın bile burnunun kanamasını istemeyiz." diye konuştu.

İlçede, Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokağı'nın üst tarafında bulunan kayalardan büyük bir gürültüyle sökülen kayalar, 6 evde hasara yol açmıştı. Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle 8 Aralık'ta tahliye edilmişti.