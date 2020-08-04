AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD Malatya 'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD alınan verilere göre, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.02 kilometre olarak ölçülen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.Ayrıca gelişmelerin takip edildiği kaydedilirken yapılan bir sonraki açıklamada "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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