AFAD Malatya'da çöken binadan 11 kişinin yaralı çıkarıldığını bildirdi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 11 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 11 vatandaş çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.