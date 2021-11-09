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AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2) - Son Dakika

AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

09.11.2021 18:25
AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

'13 VATANDAŞIMIZ YARALI ÇIKARILDI'AFAD, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşın yaralı çıkarıldığını duyurdu.

'13 VATANDAŞIMIZ YARALI ÇIKARILDI'

AFAD, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşın yaralı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)
AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)
AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)
AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2) - Son Dakika
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