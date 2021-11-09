AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2) - Son Dakika

'13 VATANDAŞIMIZ YARALI ÇIKARILDI'

AFAD, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşın yaralı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.