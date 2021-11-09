AFAD: Malatya'da enkazdan 9 kişi yaralı çıkarıldı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Malatya'da çöken binanın enkazından 9 kişinin yaralı çıkarılıp, hastaneye sevk edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Malatya merkez Yes¸ilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı oldugˆu degˆerlendirilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldiği belirtilerek, "Enkazdan 9 kis¸i yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmis¸tir. Adıyaman, Elazıgˆ, Diyarbakır, Kahramanmaras¸, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmis¸tir" denildi.