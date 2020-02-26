AFAD: "Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.' - Son Dakika

AFAD: "Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

51 dakika önce

AFAD: "Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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