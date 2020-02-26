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AFAD: "Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
51 dakika önce
AFAD: "Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
AFAD: " Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - ANKARA
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