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AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
1 saat önce
AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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