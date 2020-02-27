AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.' - Son Dakika

AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

1 saat önce

AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - MALATYA

Pütürge, Malatya, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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