AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir' - Son Dakika

AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir"

1 saat önce

AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir"

AFAD:

AFAD: " Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" - ANKARA

Pütürge, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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