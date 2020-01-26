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AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir"
1 saat önce
AFAD: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
AFAD: " Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" - ANKARA
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