AFAD: "Manavgat'taki yangında 3 vatandaş hayatını kaybetti, 58 vatandaşın tedavileri devam ediyor" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 58 vatandaşın tedavilerinin ise devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde çıkan yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 122 vatandaşın etkilendiği belirtilerek, yangından etkilenen 58 vatandaşın tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği ifade edildi. Antalya AFAD Genel Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerin tahliye edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Türk Kızılay tarafından bir sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile bölgeye sevk edilmiştir." - ANKARA