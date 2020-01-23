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AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı...
6 saat önce
AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup, 09.25 itibarıyla 212 adet artçı deprem olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
AFAD: "Manisa Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup, 09.25 itibarıyla 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir." - ANKARA
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