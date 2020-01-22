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AFAD: "Manisa'daki depremde can kaybı ve yaralanma yok"
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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