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AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle...
6 saat önce
AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." - ANKARA
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş