AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.' - Son Dakika

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

6 saat önce

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - ANKARA

Akhisar, Deprem, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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