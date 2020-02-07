AFAD : " Manisa 'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

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Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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