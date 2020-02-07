Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' - Son Dakika
AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."
6 saat önce
AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA
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