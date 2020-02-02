AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 3.23'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 3.23'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' - Son Dakika

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 3.23'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."

1 saat önce

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 3.23'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

AFAD:

AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 3.23'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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