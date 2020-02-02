AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... - Son Dakika

AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini...

6 saat önce

AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini..., System.String[]

AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - MANİSA

Kırkağaç, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]