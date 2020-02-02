AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... - Son Dakika

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AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini...
6 saat önce
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - MANİSA
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