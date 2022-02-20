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AFAD: "Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" - Son Dakika

AFAD: "Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

20.02.2022 23:42
AFAD: "Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

AFAD: Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Marmara Denizi, Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: 'Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD: "Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" - Son Dakika
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