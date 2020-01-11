AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz... - Son Dakika

AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz...

6 saat önce

AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD:

AFAD: " Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." - ANKARA

Marmara Denizi, Silivri, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri...
Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
23:22 Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları - Son Dakika Haber
23:22 Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes şartı: Hafter güçlerini çekmeden olmaz - Son Dakika Haber
23:22 Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika Haber
23:21 BM'de 10 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti - Son Dakika Haber
23:16 Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika Haber
22:56 CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Son Dakika Haber
22:31 Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]