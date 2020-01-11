Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz... - Son Dakika
AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz...
6 saat önce
AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
AFAD: " Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." - ANKARA
Son Dakika AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri... Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı