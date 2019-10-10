AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana...
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AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:08 Kaynak: İHA
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