Son Dakika Haberleri: AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana...
Son Dakika Güncel AFAD: 'Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana...

AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana...

52 dakika önce

AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - YALOVA

Marmara Denizi, Yalova, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:08 Kaynak: İHA
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