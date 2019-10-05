Son Dakika Haberleri: AFAD: Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.
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AFAD: Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

54 dakika önce

AFAD: Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

AFAD: Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi., System.String[]

AFAD: Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. - İSTANBUL

Marmaris, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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