AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler... - Son Dakika

AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler...

6 saat önce

AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir.

AFAD:

AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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Son Dakika

AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri...
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