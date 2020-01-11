Son Dakika › Güncel › AFAD: 'Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi... - Son Dakika
AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...
6 saat önce
AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:06 Kaynak: AA
AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Son Dakika İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri... Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı