AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi... - Son Dakika

AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...

6 saat önce

AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD:

AFAD: "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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Son Dakika

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi
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