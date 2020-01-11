AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - Son Dakika

AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu

6 saat önce

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yeterli kar olmadığı için kırsal bölgelerde antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için kar motoruyla pist açtı.

AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu, System.String[]

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yeterli kar olmadığı için kırsal bölgelerde antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için kar motoruyla pist açtı.

Eğitim Spor Kulübü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, il merkezinde yeterli kar seviyesinin bulunmaması nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyü kırsalında çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcuların daha rahat şartlarda milli takım seçmelerine hazırlanması için çalışma yapan AFAD ekipleri, kar motoruyla kayaklı koşucular için pist oluşturdu.

Antrenör Burhan Oğlağo, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerine destekleri için teşekkür etti.

Bölgede kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğunu anlatan Oğlağo, "AFAD ekipleri sayesinde açılan pistte rahat antrenman yaparak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada sporcumuzla antrenman yapıyoruz. Hedefimiz şampiyonada iyi bir derece almak. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Sporculardan Gamze Suna da merkezde kar olmadığı için yüksek kesimlerde çalışma yaptıklarını anlattı.

Zorlu koşullarda şampiyonalara hazırlandıklarını aktaran Suna, "Hedefimiz iyi bir derece almak. Milli takımda koşmak ve ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu
Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri... Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Son Dakika Haberleri
19:53 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika
19:51 HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
19:49 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
19:49 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
19:48 Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 19:53:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]